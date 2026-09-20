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Читаем рассказы

1 подписчик

По узкой тропе, мистический рассказ

По узкой тропе, мистический рассказ

В нашей деревне никто не ходил к Чёрному озеру после заката. Днём туда водили туристов: показывали старый причал, заросшую мхом часовню и каменный обелиск, на котором не сохранилось ни одной буквы.

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