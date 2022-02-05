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Где смотреть Россия — Португалия финал Евро 2022 по мини-футболу: когда и во сколько начало прямой трансляции 6 февраля

Сборная России по мини-футболу в финале Чемпионата Европы 2022 встретится с командой Португалии. В полуфинальных матчах сборная России прошла Украину (3:2), а португальцы также обыграли Испанию со счетом 3:2.

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