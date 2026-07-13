Серебряный век Алтая: демидовская медь. Лекция

Первая половина XVIII века для Алтая являлась очень важным периодом. На конец петровской эпохи и годы правления его жены, Екатерины I, выпадает открытие алтайских медных руд и принятие решения на государственном уровне о ее добыче и выплавке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии