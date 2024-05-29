Агрессивная манера езды может обернуться крупными штрафами или еще более серьезным наказанием. Штраф за опасное вождение появится в России: за какие нарушения могут лишить прав Кодекс об административных нарушениях хотят дополнить наказанием за опасное вождение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии