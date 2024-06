В хакерских Telegram-каналах нашли 361 млн слитых адресов электронной почты

Администрации ресурса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям проверить, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек конфиденциальной информации, неназванные исследователи передали базу данных с 361 млн уникальных адресов…Администрации ресурса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям проверить, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек конфиденциальной информации, неназванные исследователи передали базу данных с 361 млн уникальных адресов… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Администрации ресурса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям проверить, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек конфиденциальной информации, неназванные исследователи передали базу данных с 361 млн уникальных адресов…Администрации ресурса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям проверить, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек конфиденциальной информации, неназванные исследователи передали базу данных с 361 млн уникальных адресов… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .