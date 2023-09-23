«Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?»: Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России
Для некоторых жителей так называемых недружественных стран по сей день является большим потрясением тот факт, что в России, оказывается, «не доедают последний хрен без соли».
Комментарии
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Нерушимую иллюзию у европейцев самой самости создали наши любители западного образа жизни и смех в том что мы им иллюзию в которой они пребывают а они нам санкции от которых сами же и верещат ! Если политика наша продолжится в том же духе то окажется что наши иллюзии об уровне жизни европейской публики начнут по малу рушится! Все таки что то меняется в восприятии мы они!
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