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«Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?»: Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России

«Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?»: Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России

Для некоторых жителей так называемых недружественных стран по сей день является большим потрясением тот факт, что в России, оказывается, «не доедают последний хрен без соли».

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Комментарии
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вага карлито
Нерушимую иллюзию  у европейцев  самой самости создали наши любители западного образа  жизни и смех в том что мы им иллюзию в которой они пребывают а они нам санкции от которых сами же и верещат ! Если политика наша продолжится в том же духе то окажется что наши иллюзии об уровне жизни европейской публики  начнут по малу рушится! Все таки  что то меняется в восприятии мы они!
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