«Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?»: Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России

вага карлито

Нерушимую иллюзию у европейцев самой самости создали наши любители западного образа жизни и смех в том что мы им иллюзию в которой они пребывают а они нам санкции от которых сами же и верещат ! Если политика наша продолжится в том же духе то окажется что наши иллюзии об уровне жизни европейской публики начнут по малу рушится! Все таки что то меняется в восприятии мы они!