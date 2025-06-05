Принятие России в ЭКОСОС положило конец антироссийской кампании — МИД РФ

Тот факт, что Россию избрали в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), свидетельствует о конце политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры, сообщил, а пресс-служба МИД РФ 5 июня на сайте ведомства.