Принятие России в ЭКОСОС положило конец антироссийской кампании — МИД РФ

Тот факт, что Россию избрали в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), свидетельствует о конце политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры, сообщил, а пресс-служба МИД РФ 5 июня на сайте ведомства.
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