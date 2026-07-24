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Аргументы и Факты

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Иран раскритиковал планы США использовать его активы для компенсаций

Иран раскритиковал планы США использовать его активы для компенсаций

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с предупреждением о риске создания опасного прецедента, связанного с изъятием государственных средств, на фоне предложения использовать иранские активы для покрытия ущерба от морской блокады Ормузского пролива.

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