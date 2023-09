Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и P...

Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и PvPНезависимая команда разработчиков из студии MINTROCKET в прошлом году порадовала игроков увлекательной адвенчурой Dave The Diver, где нужно было просто ловить рыбу и управлять собственным суши-рестораном.