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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и P...

Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и P...

Авторы Dave The Diver анонсировали зомби-выживалку Nakwon: Last Paradise с открытым миром и PvPНезависимая команда разработчиков из студии MINTROCKET в прошлом году порадовала игроков увлекательной адвенчурой Dave The Diver, где нужно было просто ловить рыбу и управлять собственным суши-рестораном.

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