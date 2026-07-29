Зерновой коридор Украины полностью заблокирован Россией (ВИДЕО)

Зерновой коридор Украины полностью заблокирован Россией. Ракетные удары Армии России привели к нарушению работы маршрутов, используемых судами, следовавшими в направлении одесских портов, жалуются украинские военные аналитики.
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