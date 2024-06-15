Путин предложил Западу выбрать долгую бедную жизнь, а не верную смерть

Олег Самойлов

пиндосятина со прихлебателями считает, что сейчас времена еще середины прошлого века и их достать за лужей невозможно, как сие имело место быть в шестидесятые-начало семидесятых ХХ века. А ведь онЕ НИКАК не могут принять к сведению и понять, что "путинские мультики" имеют вполне реальную МАТЕРИАЛЬНУЮ основу!