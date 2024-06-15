Давид Нармания. Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическимВладимир Путин во время своего выступления на встрече с руководством МИД неожиданно для всех озвучил предложение по урегулированию украинского конфликта.
Путин предложил Западу выбрать долгую бедную жизнь, а не верную смерть
Комментарии
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Олег Самойлов
пиндосятина со прихлебателями считает, что сейчас времена еще середины прошлого века и их достать за лужей невозможно, как сие имело место быть в шестидесятые-начало семидесятых ХХ века. А ведь онЕ НИКАК не могут принять к сведению и понять, что "путинские мультики" имеют вполне реальную МАТЕРИАЛЬНУЮ основу!
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