Кабмин Украины согласовал под Коломойского законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам

Правительство Украины согласовало законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности», который позволяет коррупционерам откупиться от строгого наказания в обмен на возмещение ущерба, не разоблачая соучастников и организаторов схем.