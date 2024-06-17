Кабмин Украины согласовал под Коломойского законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам

Правительство Украины согласовало законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности», который позволяет коррупционерам откупиться от строгого наказания в обмен на возмещение ущерба, не разоблачая соучастников и организаторов схем.
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