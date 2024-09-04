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Профессор ВШЭ Лузянин: Роль Монголии становится более весомой

Профессор ВШЭ Лузянин: Роль Монголии становится более весомой

На каком этапе реализации находятся главные совместные экономические проекты России и Монголии? Как развивается военно-техническое сотрудничество наших стран? И с чем связано настойчивое стремление США укрепить своё влияние в Монголии? Итоги визита Владимира Путина в Монголию Алексей Фролов обсудил в программе "События.

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