Профессор ВШЭ Лузянин: Роль Монголии становится более весомой

На каком этапе реализации находятся главные совместные экономические проекты России и Монголии? Как развивается военно-техническое сотрудничество наших стран? И с чем связано настойчивое стремление США укрепить своё влияние в Монголии? Итоги визита Владимира Путина в Монголию Алексей Фролов обсудил в программе "События.