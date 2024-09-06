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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кан об уходе из «Баварии»: «Внесенные изменения были правильными, убежден в этом. Но клуб очень политизирован, взять это под контроль – большая проблема»

Бывший вратарь «Баварии» покинул пост гендиректора в мае 2023 года. «Облегчение? Нет. Я хотел взять на себя эту ответственность и был очень рад сделать это.

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