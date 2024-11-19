Имущество Михаила Юревича и его жён арестовали по новому иску Генпрокуратуры

Также заблокированы их счета, и сооснователя "Макфы" Вадима Белоусова.От имени Федеральной службы судебных приставов выданы исполнительные листы на арест имущества и банковских счетов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его бывших жён и сооснователя холдинга "Макфа" Вадима Белоусова.