Зараженные фрукты из Индонезии обнаружили в Пулково

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на фитосанитарном контрольном пункте грузового терминала аэропорта Пулково сотрудниками Управления Россельхознадзора были обнаружены живые личинки насекомых, которые по своим морфологическим признакам схожи с опасным карантинным объектом.
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