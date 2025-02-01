Зараженные фрукты из Индонезии обнаружили в Пулково

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на фитосанитарном контрольном пункте грузового терминала аэропорта Пулково сотрудниками Управления Россельхознадзора были обнаружены живые личинки насекомых, которые по своим морфологическим признакам схожи с опасным карантинным объектом.