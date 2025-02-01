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Зараженные фрукты из Индонезии обнаружили в Пулково

Зараженные фрукты из Индонезии обнаружили в Пулково

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на фитосанитарном контрольном пункте грузового терминала аэропорта Пулково сотрудниками Управления Россельхознадзора были обнаружены живые личинки насекомых, которые по своим морфологическим признакам схожи с опасным карантинным объектом.

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