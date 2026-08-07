В Нижнем Новгороде прошло совещание вневедомственной охраны Росгвардии

В Нижнем Новгороде состоялось Всероссийское совещание-семинар руководящего состава вневедомственной охраны Росгвардии под председательством первого заместителя начальника Главного управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майора полиции Александра Парфенчика.
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