Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

В Нижнем Новгороде прошло совещание вневедомственной охраны Росгвардии

В Нижнем Новгороде прошло совещание вневедомственной охраны Росгвардии

В Нижнем Новгороде состоялось Всероссийское совещание-семинар руководящего состава вневедомственной охраны Росгвардии под председательством первого заместителя начальника Главного управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майора полиции Александра Парфенчика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии