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Полезные советы

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  • людмила пийгли
    ПолезноКак проходят биох...
  • Константин Линьков
    А этот агапкин в курсе что имбирь раздражает внутренние воспаления, например простата у больных простатой раздражает ...Россиянам раскрыл...
  • Модест
    Солнце светит, ветер дует, вода мокрая, лёд холодный. Очевидно, как и пустые советы этого психолога. Конечно мимо так...Правило 5:1 улади...

Тест-загадка: дети справятся за секунду, а взрослые зависнут надолго

Тест-загадка: дети справятся за секунду, а взрослые зависнут надолго

Задачки для мозга — отличный способ «взбодрить» нейроны, отсрочить старость и забыть о деменции. Практиковаться стоит регулярно — особенно хороши такие тесты и головоломки, которые заставляют наш мозг работать нестандартным образом.

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