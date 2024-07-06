Тест-загадка: дети справятся за секунду, а взрослые зависнут надолго

Задачки для мозга — отличный способ «взбодрить» нейроны, отсрочить старость и забыть о деменции. Практиковаться стоит регулярно — особенно хороши такие тесты и головоломки, которые заставляют наш мозг работать нестандартным образом.
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