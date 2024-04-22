Краснодар оказался на 72 месте по доходности вложений в недвижимость

Краснодар оказался на 72 месте по доходности вложений в недвижимостьКраснодар занял 72-е место по доходности вложений в недвижимость среди крупных российских городов, с реальной среднегодовой доходностью за три года на уровне 9,3%.
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