Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский, комментируя распространяемые солидными западными СМИ со ссылкой на источники в правящих кругах сведения о взрастающей опасности странам Североатлантического альянса со стороны Москвы, задался вопросом, что такого секретного знают хозяева киевского режима о ходе специальной военной операции РФ.
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