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Ходаковский: Что же такое знают про СВО на Западе, если боятся стать следующими?

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский, комментируя распространяемые солидными западными СМИ со ссылкой на источники в правящих кругах сведения о взрастающей опасности странам Североатлантического альянса со стороны Москвы, задался вопросом, что такого секретного знают хозяева киевского режима о ходе специальной военной операции РФ.

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