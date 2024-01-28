Ходаковский: Что же такое знают про СВО на Западе, если боятся стать следующими?

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский, комментируя распространяемые солидными западными СМИ со ссылкой на источники в правящих кругах сведения о взрастающей опасности странам Североатлантического альянса со стороны Москвы, задался вопросом, что такого секретного знают хозяева киевского режима о ходе специальной военной операции РФ.