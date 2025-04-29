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Миккола был удален до конца матча с «Тампой» за толчок Гиргенсонса на борт. Защитник «Флориды» ударил упавшего на лед соперника

Миккола был удален до конца матча с «Тампой» за толчок Гиргенсонса на борт. Защитник «Флориды» ударил упавшего на лед соперника

Защитник «Флориды» был наказан за свои действия против нападающего «Тампы» Земгуса Гиргенсонса. Инцидент произошел через 19 секунд после начала третьего периода 4-й игры 1-го раунда Кубка Стэнли «Пантерс» против «Лайтнинг» (4:2, 3-1 в серии).

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