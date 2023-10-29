Праздник моряков 30 октября: как красиво поздравить с Днем основания Российского военно-морского флота Елена ГалицкаяСегодня, 30 октября, весь Российский военно-морской флот празднует свой особенный день — День создания Российского военно-морского флота.
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