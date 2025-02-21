Европа не представляет собой реальную военную силу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, отвечая на вопрос о роли ЕС в урегулировании украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии