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«Банда беззубых собачек»: Джонсон не видит ЕС за столом переговоров

Европа не представляет собой реальную военную силу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, отвечая на вопрос о роли ЕС в урегулировании украинского конфликта.

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