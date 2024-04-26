В «Рубине» высказались о шутке Безрукова после победы над «Зенитом»

Игрок сказал, что в Казани ждут премию от «Краснодара» Казанский ФК «Рубин» рассчитывает на адекватную реакцию со стороны комитета по этике Российского футбольного союза на шутку Руслана Безрукова о получении премии от «Краснодара» за победу над петербургским «Зенитом».