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Петербургский дневник

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В «Рубине» высказались о шутке Безрукова после победы над «Зенитом»

В «Рубине» высказались о шутке Безрукова после победы над «Зенитом»

Игрок сказал, что в Казани ждут премию от «Краснодара» Казанский ФК «Рубин» рассчитывает на адекватную реакцию со стороны комитета по этике Российского футбольного союза на шутку Руслана Безрукова о получении премии от «Краснодара» за победу над петербургским «Зенитом».

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