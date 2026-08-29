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Мы соседи по планете

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Почему провалился американский эксперимент «Биосфера-2», который мог изменить мир

Почему провалился американский эксперимент «Биосфера-2», который мог изменить мир

Сегодня программы имитации жизни на Марсе актуальны, как никогда. Сотни людей в разных уголках мира живут в странных боксах посреди пустошей и гуляют по пескам в скафандрах, пытаясь ощутить прелести жизни вне матушки Земли.

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