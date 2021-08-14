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Воронежские СМИ: Следствие не там ищет — муж рассказал о погибшей женщине

Воронежские СМИ: Следствие не там ищет — муж рассказал о погибшей женщине

Хотя источник сообщил, что расследование взрыва автобуса фактически завершено, воронежские СМИ и местные жители требуют более тщательного расследования, считая, что виновата не женщина с газовым баллоном под сиденьем, а транспортная компания АТП-1.

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