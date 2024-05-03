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  • алекс кузь
    Если это инструкция, тогда должно быть коротко, конкретно и доходчиво. Храмы освящают с 4 до 20. (Кагор тоже или нель...Великая суббота п...
  • Александр Сысоев
    А наши чиновники чем хуже? Они тоже имеют право и должны идти на фронт.Все так плохо? На...
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«Настю надо спасать»: Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой

«Настю надо спасать»: Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова яростно ответила на критику ее фигуры. Пользователи сети осудили ее фотографии из отпуска на Мальдивах, а она в ответ заявила, что все замечания в ее адрес — от зависти.

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