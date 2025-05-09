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Роман Ротенберг: «Мы все выросли на фильмах про Великую Отечественную войну. Я с маленького возраста их смотрел, через себя это все пропустил. Без этой победы история нашей страны была бы другой»

Роман Ротенберг: «Мы все выросли на фильмах про Великую Отечественную войну. Я с маленького возраста их смотрел, через себя это все пропустил. Без этой победы история нашей страны была бы другой»

– 9 мая, 80 лет Победы. Что эта дата значит для вас? Хоккей очень с этой датой связан, многие события к ней приурачивают.

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