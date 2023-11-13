Умер младший брат Нурсултана Назарбаева

Младший брат Назарбаева скончался на 71 году жизни, передает inАstana.kz. По информации пресс-службы Центральной клинической больницы Алматы, Болат Назарбаев умер в понедельник, 13 ноября, в 9:51 после продолжительной болезни в возрасте 70 лет.