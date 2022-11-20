Поболтаем

52 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Ученые выяснили, как эволюционируют рисунки на коже лягушек

Ученые выяснили, как эволюционируют рисунки на коже лягушек

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета Абу-Даби предложила новую концепцию эволюции цветовых узоров на коже бесхвостых земноводных (лягушек и жаб).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх