Посольство России: Германия выслала более 150 сотрудников

Посольство России в ФРГ сообщило о высылке более 150 сотрудников русских представительств. В ответ Россия зеркально закроет генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге и отделения Института Гёте.
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