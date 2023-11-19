"Выселять вместе с семьями". Радикальное решение по мигрантам от губернатора

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Плохо когда что-то делается, да ещё на государственном уровне, без предварительного рассмотрения всех плюсов и минусов от возможных последствий... а ведь чиновники/депутаты ( разве не они законы обсуждают/принимают) в чьи обязанности это входит - не плохо зарабатывают, а их косяки, можно сказать, бьют по гражданам России. Ошибки когда-нибудь, может быть, и исправят, а вот тех, кто виноват в этих ошибках, ведь следует ПРИМЕРНО наказать. Ведь это не тот случай "когда на ошибках учатся".