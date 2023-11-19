Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Выселять вместе с семьями". Радикальное решение по мигрантам от губернатора

"Выселять вместе с семьями". Радикальное решение по мигрантам от губернатора

Пожалуй, главный парадокс современной России – это то, что понимание смертельной опасности, которую представляют для будущего нашего народа замещающая, присутствует у губернаторов тех субъектов, где миграционная ситуация гораздо лучше Москвы и Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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альяр энвероглы
Этот нарыв надо срочно вскрывать!
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Плохо когда что-то делается, да ещё на государственном уровне, без предварительного рассмотрения всех плюсов и минусов от возможных последствий... а ведь чиновники/депутаты ( разве не они законы обсуждают/принимают) в  чьи обязанности это входит - не плохо зарабатывают, а их косяки, можно сказать, бьют по гражданам России. Ошибки когда-нибудь, может быть, и исправят, а вот тех, кто виноват в этих ошибках,  ведь следует ПРИМЕРНО наказать. Ведь это не тот случай &quot;когда на ошибках учатся&quot;.
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13 час.

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