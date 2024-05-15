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Второй и третий фронт против России: все решится осенью

Второй и третий фронт против России: все решится осенью

Сегодня Запад проверит Грузию на прочность. Парламент страны примет в последнем чтении законопроект об иностранных агентах (на местный лад — «О прозрачности иностранного влияния»), а оппозиция при поддержке США и ЕС выведет на улицы протестующих.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Нет у Молдавии таких аэродромов, с которых могут взлетать F16. Использование аэродромов Польши, Румынии или Германии приведет к ударам по ним Цирконами. И сразу все успокоятся, а не войну с Россией будут развязывать. Смешно даже читать.
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