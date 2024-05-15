Второй и третий фронт против России: все решится осенью

Natalija Osminina

Нет у Молдавии таких аэродромов, с которых могут взлетать F16. Использование аэродромов Польши, Румынии или Германии приведет к ударам по ним Цирконами. И сразу все успокоятся, а не войну с Россией будут развязывать. Смешно даже читать.