Газета.ру

7 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав
    Около 77 человек...  наверное это будет 76,5 чел.Около 77 человек ...
  • Виктор Луговой
    Ни разу не слышал про Карла Файгельбаума. Тем более за уши притянуто, что тот умел обращаться с сучкорезом как садовн...Российский програ...
  • Валентин Щербаков
    Эрдогану давно говорили и еще раз сказали, что переговоров с этим кокаиновым поцем не будет, а с пиндосами вообще не ...Эрдоган заявил, ч...

Сервис путешествий: треть россиян выделяют на отпуск внутри России не более 10 тыс рублей

Сервис путешествий: треть россиян выделяют на отпуск внутри России не более 10 тыс рублей

Около трети россиян планируют потратить на отпуск внутри России не более 10 тысяч рублей, и только 6% граждан готовы отдать за путешествие по стране больше 200 тысяч рублей, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на сервис поездок и путешествий "Туту.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх