Сервис путешествий: треть россиян выделяют на отпуск внутри России не более 10 тыс рублей

Около трети россиян планируют потратить на отпуск внутри России не более 10 тысяч рублей, и только 6% граждан готовы отдать за путешествие по стране больше 200 тысяч рублей, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на сервис поездок и путешествий "Туту.