Россия впервые отпразднует День военной присяги

Россияне 21 ноября отметят впервые День военной присяги. Этот праздник призван помочь воспитанию россиян, прежде всего молодых, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу.
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