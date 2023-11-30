Владимир Солодов: "Дальний Восток привлекателен для молодёжи"

В НИУ ВШЭ прошла встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова со студентами, желающими связать свое карьерное и научное развитие с Камчатским краем, а также наиболее активными участниками ГосВышки, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.