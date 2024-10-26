«КП»: Пугачева оценила свой не выпущенный из РФ антиквариат в 3 млн долларов

Семья Аллы Пугачевой уже целый год живет на острове Кипр, прячась от событий на Ближнем Востоке. После переезда из Израиля в конце февраля прошлого года, звезда и ее супруг остались практически забытыми на родине.
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