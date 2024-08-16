Европейскому центру по профилактике заболеваний было поручено повысить готовность к борьбе с оспой обезьян после первого случая заболевания за пределами Африки

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) поручил странам Европейского союза и Европейской экономической зоны повысить свою готовность к возможным случаям оспы обезьян после того, как 15 августа был выявлен первый случай заболевания за пределами Африки - в Швеции.