Европейскому центру по профилактике заболеваний было поручено повысить готовность к борьбе с оспой обезьян после первого случая заболевания за пределами Африки

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) поручил странам Европейского союза и Европейской экономической зоны повысить свою готовность к возможным случаям оспы обезьян после того, как 15 августа был выявлен первый случай заболевания за пределами Африки - в Швеции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии