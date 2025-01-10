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Глава СКР взял на контроль дело сбившего пенсионерку на машине российского полицейского

Глава СКР взял на контроль дело сбившего пенсионерку на машине российского полицейского

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника полиции, который сбил пенсионерку во время парковки.

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