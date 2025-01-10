Глава СКР взял на контроль дело сбившего пенсионерку на машине российского полицейского

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника полиции, который сбил пенсионерку во время парковки.
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