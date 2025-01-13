Жители Татарстана смогут наблюдать яркую комету

В ближайшие дни жители Татарстана смогут увидеть одну из самых ярких комет минувшего года. Небесное тело будет доступно для наблюдения без специального оборудования и станет заметным в юго-восточной части горизонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии