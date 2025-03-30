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Орловские учителя могут получить 300 тысяч рублей

Орловские учителя могут получить 300 тысяч рублей

Учителей орловских школ, преподавателей ссузов и вузов, у которых есть опыт работы с учениками средних и старших классов, пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе лучших разработок для агротехнологических классов.

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