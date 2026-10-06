«Конвейер смерти» набирает обороты: 3-й армейский корпус ВСУ понёс критические потери

Главное в тезисах: Тезис 1: 3-й армейский корпус ВСУ потерял значительную часть личного состава и боекомплекта после массированного огневого воздействия, что вынудило командование перебросить на усиление 3-й бригады 2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады.
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