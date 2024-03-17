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Царьград

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А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"

А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"

Прошло уже почти две недели с того дня, как президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Хазин как всегда в своем репертуаре, так усердно доказывает какие плохие бизнес олигархи, так начнем с того что он весь контролируется мафиозными семейными политико чиновничьими кланами, которые кормятся, лоббируют интересы их. Так что чистку надо начинать с власти, тогда и проблем с бизнесом не будет...
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16 час.
АА
Андрей Алферов
Давайте вспомним,кто раздавал народное имущество в период приватизации, тем,которых сейчас называют олигархи? Разведчики и чиновники США, которые сидели во всех министерствах и ведомствах, потому,что чувствовали себя победителями в холодной войне. Те,которые олигархи,это управленцы выведённого в иностранную,оффшорную юрисдикцию имущества,которое США и их сателлиты считают своим и просто так не отдадут. Тут одного Путина не хватит,ту нужен запрос общества. Правда народ всё ещё дурят псевдо экономисты и не разобравшиеся в сути проблемы комментаторы. Но дело сдвинулось. Национализация, пусть медленно, но идёт. Главное решение народа!
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4 час.

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