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Прокуратура наказала работодателя за равнодушие к просьбе участника СВО

Прокуратура наказала работодателя за равнодушие к просьбе участника СВО

Прокуратура Пуровского района наказала работодателя за нечуткость к участнику СВО. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по округу, с жалобой в надзорное ведомство обратился житель Пуровского района.

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