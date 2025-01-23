Прокуратура наказала работодателя за равнодушие к просьбе участника СВО

Прокуратура Пуровского района наказала работодателя за нечуткость к участнику СВО. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по округу, с жалобой в надзорное ведомство обратился житель Пуровского района.
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