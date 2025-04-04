Хазанов назвал русский народ тем же словом, что и Пугачёва

Игорь Васиков Это то случай, когде крыша не рубиновая, а еще круче. И ему всё можно...

Владимир Елкин А где Вы "элиту" увидели? Хазановы, пугачевы, галкины и многие-многие - просто скоморохи! А вот почему их гонорары кратно превышают зарплату даже рискующих своими жизнями горняков и воинов? Вот вопрос к власти!