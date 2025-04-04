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Хазанов назвал русский народ тем же словом, что и Пугачёва

Хазанов назвал русский народ тем же словом, что и Пугачёва

Успехи России   Какое же море интересных фактов внезапно открылось про Геннадия Хазанова, народного артиста РСФСР, и что самое главное – по сей день художественного руководителя московского Театра Эстрады! Давайте напомним, что в России Хазанов уже давно не живёт.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Это то случай, когде крыша не рубиновая, а еще круче. И ему всё можно...
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2 час.
Владимир Елкин
А где Вы &quot;элиту&quot; увидели? Хазановы, пугачевы, галкины и многие-многие - просто скоморохи! А вот почему их гонорары кратно превышают зарплату даже рискующих своими жизнями горняков и воинов? Вот вопрос к власти!
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1 час.
Игорь Василевский
И не только проверить, но и пересадить! Ибо все это было чистым воровством у народа!
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10 мин.
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