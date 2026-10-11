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On This Day, Oct. 11: 'Saturday Night Live' premieres on NBC

On Oct. 11, 1975, "Saturday Night Live" premiered on NBC with George Carlin as host and musicians Janis Ian and Billy Preston on the bill.

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