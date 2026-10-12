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Watch: Collin Gosselin accuses mom Kate of abuse, calls life on TV a 'lie'

In a new interview, Collin Gosselin alleged his mother, Kate Gosselin, was abusive and said his family's life on "Kate Plus 8" was a "facade.

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