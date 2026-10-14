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Руспродсоюз зафиксировал снижение цен на огурцы за год

Руспродсоюз зафиксировал снижение цен на огурцы за год

Средняя розничная цена огурцов в России к концу сентября составила 123,7 рубля за килограмм, что на 3,7% ниже в годовом выражении.

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