Многие съедобные грибы имеют опасных двойников, а популярные "народные" методы проверки научно не работают и могут ввести в заблуждение Грибники с опытом руководствуются важным правилом: "если сомневаешься, не бери".
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