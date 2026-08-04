МИД РФ: Россия и Казахстан работают над интеграцией маркетплейсов

Пока одни считают убытки, другие строят планы на 2027 год. Интеграция российских и казахстанских маркетплейсов — это не реакция на текущие события, а давно назревший процесс, который сейчас просто стал заметнее.
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